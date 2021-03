TB Lightning-Columbus Blue Jackets: voltar a vencer

Encontro entre duas equipas da Central Division da NHL, com os Tampa Bay Lightning a receberem a partir da meia-noite de quarta-feira a visita dos Columbus Blue Jackets, num duelo que colocará frente a frente os primeiros e os sextos, respetivamente.



Com 50 pontos, os de Tampa Bay chegam a este jogo a viver uma das piores fases da temporada, com duas derrotas consecutivas, e com fome de vitória para travar a crise neste regresso a casa, ao passo que os de Columbus, com 34 pontos, estão ainda bem pior, já que levam quatro desaires seguidos.



Será, por isso, com fome de triunfo que estas duas equipas se encontrarão na Amalie Arena, naquele que será o terceiro jogo da época entre estes dois conjuntos e o primeiro de uma série de quatro no espaço de dez dias. Até agora, em dois embates, houve uma vitória para cada lado, sendo que Tampa Bay conseguiu ganhar em Columbus no primeiro jogo da série. Como será agora em Tampa?