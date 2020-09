TB Lightning-NY Islanders: pode haver campeão no Este da NHL

Jogo decisivo à vista na final da Conferência Este da NHL, com os Tampa Bay Lightning a terem na madrugada de quarta-feira a sua primeira chance de se sagrarem campeões da sua conferência e também se apurarem para a final da Stanley Cup. Pela frente estarão uns NY Islanders que jogarão com tudo nesta partida, na qual entram com a total obrigação de vencer para não ficarem desde já arredados da luta.



Vindos de uma derrota por 4-1 no fim de semana, no quarto jogo desta final, os novaiorquinos não conseguiram dar seguimento ao triunfo do dia anterior e ficaram assim completamente encostados à parede. Nessa partida, com cinco golos no total, confirmou-se a média de golos superior a cinco nos embates entre estas duas equipas - até ao momento foram apontados 43 golos, para uma média na presente temporada de 6,1 por partida.



De notar que este duelo será disputado em terreno neutro, no Rogers Place, em Edmonton, pelo que o factor casa aqui não terá grande impacto.