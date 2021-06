TB Lightning-NY Islanders: tudo empatado na final da Conferência Este da NHL

Com tudo empatado, mercê dos dois triunfos para cada lado, Tampa Bay Lightning e New York Islanders encontram-se na madrugada de terça-feira na quinta partida da final da Conferência Este da NHL, num embate de titãs que se prevê equilibrado do primeiro ao último minuto.



Vindo de um triunfo caseiro por 3-2, na madrugada de domingo, o conjunto de Nova Iorque conseguiu responder da melhor forma à possibilidade de ficar a uma derrota do afastamento e será com essa motivação extra que se apresentará na Amalie Arena.



Pela frente estará uma equipa de Tampa Bay que a jogar em casa é normalmente forte, mas que curiosamente perdeu um dos jogos nesta série precisamente nessa condição.



Do ponto de vista individual, Nikita Kucherov tem sido o elemento mais forte no playoff destes dois conjuntos, com 24 pontos nestes playoffs, muito por conta das 19 assistências que tem no seu pecúlio. No capítulo dos golos também é um jogador de Tampa Bay o destaque, com os 12 de Brayden Point. Do lado oposto, Josh Bailey é figura com 13 pontos, Brock Nelson o melhor marcador, com 7, e Jean-Gabriel Pageau o melhor assistente, com 10.



Quanto a golos, note-se que esta série tem em quatro jogos um total de 17, o que dá uma média por partida ligeiramente superior a 4.

CÓD 266 TB Lightning 1.87 Empate 3.95 NY Islanders 3.3