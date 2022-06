TB Lightning-NY Rangers: quarto jogo da final da Conferência Este da NHL

Com vantagem de duas vitórias contra uma dos adversários, os NY Rangers visitam na madrugada desta quarta-feira o reduto dos TB Lightning, no quarto jogo da final da Conferência Este da NHL.



Em vantagem na série, os novaiorquinos venceram os primeiros dois jogos em casa, acabando no domingo por cair fora de portas, por 3-2. Agora novamente em Tampa, na Amalie Arena, o objetivo será o mesmo, ainda que não haja necessariamente 'desespero' nessa meta, já que os Rangers têm do seu lado o factor casa.



Olhando a registos individuais, atenção a três nomes: Nikita Kucherov, dos Lightning, que é o homem em maior destaque, com 6 golos, 14 assistências e 20 pontos nestes playoffs; já no lado oposto as figuras são Mika Zibanejad, com 24 pontos fruto de 10 golos e 14 assistências, e ainda Adam Fox, com 18 passes para golo.



Em termos de confronto direto, este será o sétimo duelo entre ambas as equipas, havendo por agora uma vantagem clara dos Rangers, com cinco vitórias e apenas uma derrota. Esse desaire, como dissemos, foi no jogo mais recente, num triunfo por 3-2.

