Técnico Universitário-SD Aucas: equipas à procura do primeiro triunfo

Técnico Universitário e SD Aucas defrontam-se, na madrugada desta terça-feira (00h15), em jogo a contar para a 2.ª jornada do campeonato do Equador, num encontro entre duas formações que não arrancaram com o pé direito.



Na primeira jornada da prova, o Técnico Universitário empatou (0-0) com o Barcelona SC, enquanto que o Aucas perdeu (1-2) com o Delfin.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos do Aucas contra dois do Técnico Universitário. Como será desta vez?

CÓD 497 Técnico Univ. 3.16 Empate 3.09 SD Aucas 1.77