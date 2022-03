Tenerife-Almería: duelo da zona superior da tabela da Segunda Divisão espanhola

CÓD 167 Tenerife 2.35 Empate 3.05 Almería 2.8

Encontro da 32.ª jornada da Segunda Divisão espanhola, com um embate da zona superior da tabela a colocar frente a frente o quarto e o segundo colocados, respetivamente.Está em melhor posição a formação visitante, que com 59 pontos é segunda colocada, mercê das 18 vitórias, 5 empates e 8 derrotas que tem até ao momento. Nesse período, a formação dos portugueses Dyego Sousa, Daniel Carriço, Samú Costa e Nélson Monte marcou 50 golos e sofreu 28.No registo recente, o Almería foi a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos seis jogos, sendo que nos quatro mais recentes sofreu pelo menos um golo. Na última mão cheia de partidas, refira-se, venceu três, empatou um e perdeu outro.Quanto ao Tenerife, tem 55 pontos, conseguidos com 16 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. A formação insular marcou 43 golos e sofreu 26, sendo que em termos de golos sofridos vai em três duelos seguidos a encaixar. Nos últimos cinco jogos, refira-se, venceu três e perdeu.Quanto ao confronto direto, aí o Almería parece estar por cima, com três vitórias seguida e sete jogos seguidos a marcar pelo menos um golo. Nesses sete encontros o melhor que o Tenerife fez foi vencer um jogo, já que nos outros seis perdeu cinco e empatou outro.