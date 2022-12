Tenerife-FC Andorra: primeiro duelo da história entre as duas equipas

CÓD 118 Tenerife 2 Empate 2,7 FC Andorra 3,25

Em jogo da 21.ª jornada da Segunda Liga espanhola, Tenerife e Andorra encontram-se esta sexta-feira no reduto dos insulares, num jogo no qual a formação da casa, a 15.ª, com 24 pontos, defrontará uma equipa que ocupa a 9.ª posição, com 28.Conhecido como sendo a equipa detida por Gerard Piqué, o Andorra vem de três jogos sem ganhar e sempre a sofrer golos. Nos últimos sete jogos, em cinco deles foi a primeira equipa a marcar e em cinco dos últimos seis o marcador teve 2 ou menos golos.Quanto ao Tenerife, vem de cinco encontros a sofrer pelo menos um golo, sendo que em quatro deles o marcador final teve 3 ou mais no total. A ceção foi uma derrota na receção ao Oviedo, por 1-0.Em termos absolutos, este será o primeiro jogo entre as duas equipas.