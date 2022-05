Tenerife-Las Palmas: pontapé de saída pelo sonho da La Liga

CÓD 156 Tenerife 2.35 Empate 2.85 Las Palmas 2.75

Na corrida pelo último lugar de acesso à La Liga, Tenerife e Las Palmas encontram-se esta quarta-feira para a disputa da primeira mão de uma série que definirá qual das equipas insulares avançará para a final.Melhor colocada na fase regular, com o 4.º posto, o Las Palmas iniciará o playoff fora de casa e deixará as contas da definição da série para o duelo de dentro de poucos dias em casa. Mas para tal tem de deixar tudo em aberto nesta primeira mão, na qual o Tenerife entra depois de ter sido 5.º.E a verdade é que, olhando ao registo recente, é o Las Palmas quem pode entrar de moral em alta. A formação visitante vem de onze jogos seguidos sem perder e cinco consecutivos a ganhar. Em seis dos últimos sete ao intervalo vencia e em cinco dos últimos seis foi a primeira equipa a marcar.Quanto ao Tenerife, leva três jogos seguidos a perder, uma sequência negativa que, ainda assim, pouco ou nada comprometeu na definição do desfecho do campeonato. Em termos de golos, de referir que apenas um dos últimos seis jogos do Tenerife teve 3 ou mais: precisamente o mais recente, na vitória do Cartagena por 2-1, no domingo.Quanto ao confronto direto, o Las Palmas leva sete jogos seguidos sem perder diante do Tenerife e cinco a marcar. Em quatro deles foi mesmo a primeira equipa a faturar, sendo que olhando aos tais sete encontros o balanço é de quatro vitórias e três empates.