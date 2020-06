Tenerife-Málaga: jornada da Segunda Divisão em marcha

Sem tempo para grandes paragens, Tenerife e Málaga dão seguimento esta segunda-feira à retoma da Segunda Divisão espanhola, com uma partida da 33.ª jornada na qual estarão em confronto o 13.º e o 16.º colocados, respetivamente.



Em melhor posição, o conjunto insular entra em campo com 39 pontos, mas vindo de uma derrota na partida da retoma, a qual acabou de certo modo por travar uma fase relativamente positiva, com cinco vitórias nos últimos dez encontros. Do lado oposto, o Málaga também vem de um desaire, mas que neste caso confirmou uma fase menos boa, com três partidas seguidas sem vencer e sempre a sofrer golos.



Falar em golos, de notar que os cinco últimos encontros de ambas as equipas não tiveram mais de dois tentos, sendo que seis dos últimos sete embates frente a frente também não contaram com mais de dois golos no marcador. Um indicador que aponta para uma eficácia reduzida, que poderá ser algo a ter em conta.



Por fim, de apontar que o Málaga não perder com o Teneride há seis partidas, sendo que na primeira volta venceu por 2-0.

CÓD 165 Tenerife 2.44 Empate 2.72 Málaga 2.8