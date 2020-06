Tenerife-Unicaja Málaga: inicia-se a fase final do campeonato espanhol de basquetebol

Ibero. Tenerife e Unicaja Málaga defrontam-se, esta quarta-feira, para dar início à fase final do campeonato espanhol de basquetebol (ACB), num encontro que irá disputar-se em La Fonteta, um local neutro para as duas equipas.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Tenerife registou duas vitórias (Joventut Badalona e Oostende - a contar para a Liga dos Campeões) e três derrotas (MoraBanc Andorra - para a Taça de Espanha -, Baskonia e Oostende), enquanto que o Unicaja Málga somou dois triunfos (MoraBanc Andorra e Joventut Badalona) e três derrotas (Real Madrid, por duas vezes, e Joventut Badalona - a contar para a Euroliga).

Relativamente ao confronto direto entre as duas equipas, destaque para três triunfos do Tenerife nos últimos cinco duelos travados com o Unicaja Málaga, que venceu os restantes dois jogos.