Tennessee Titans-Buffalo Bills: ganhar, ganhar, ganhar

Tennessee Titans e Buffalo Bills defrontam-se, na madrugada desta quarta-feira (00h00, hora de Portugal Continental), em jogo a contar para a 5.ª jornada do campeonato norte-americano de futebol americano (NFL), num encontro que colocará frente a frente duas formações que somam só vitórias até ao momento.

À entrada para esta ronda, os Tennessee Titans posicionam-se no 3.º lugar da 'American Football', com três vitórias, enquanto que os Buffalo Bills encontram-se uma posição acima do seu próximo adversário, uma vez que soma mais uma partida disputada e mais um triunfo.

Nos últimos cinco jogos realizados, entre competições oficiais e não oficiais, os Tennessee Titans registaram quatro vitórias (Baltimore Ravens, Denver Broncos, Jacksonville Jaguars e Minnesota Vikings) e uma derrota (Kansas City Chiefs). Este registo foi igualmente alcançado pelos Buffalo Bills ao vencerem os New York Jets, os Miami Dolphins, os LA Rams e os LA Raiders e perderem diante dos Houston Texans.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos Buffalo Bills, vantagem essa conseguida após três vitórias nos últimos cinco jogos disputados entre as duas formações.