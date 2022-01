Tennessee Titans-Cincinnati Bengals: 'quartos' dos playoffs da NFL

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tennessee Titans e Cincinnati Bengals defrontam-se, este sábado, pelas 21:30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para os quartos de final dos playoffs da NFL (campeonato norte-americano de futebol americano), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que atravessam um bom momento.

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que os Tennessee Titans registaram quatro vitórias (Jacksonville Jaguars, San Francisco 49ers, Miami Dolphins e Houston Texans) e uma derrota (Pittsburgh Steelers), enquanto que os Cincinnati Bengals somaram quatro triunfos (Denver Broncos, Baltimore Ravens, Kansas City Chiefs e Las Vegas Raiders) e um desaire (Cleveland Browns).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos Cincinnati Bengals, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os Tennessee Titans a levarem a melhor no outro embate realizado durante esse mesmo período.