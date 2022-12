Tennessee Titans-Dallas Cowboys: equipa da casa leva cinco derrotas seguidas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

CÓD 323 Tennes. Titans 3,85 Empate 12,5 Dallas Cowboys 1,21

Em jogo da 16.ª jornada da NFL, Tennessee Titans e Dallas Cowboys encontram-se na madrugada de sexta-feira num encontro que colocará frente a frente o 11.º da AFC e o 5.º da NFC, respetivamente.Com onze vitórias e quatro derrotas, os Dallas Cowboys estão em rota de apuramento para o playoff, ao passo que os da casa, com somente sete triunfos e oito desaires, estão já fora dessas contas. Para mais, os Titans levam já cinco derrotas seguidas, três delas fora de casa.Quanto ao confronto direto, há dois jogos no registo histórico, ambos com vitória dos Titans, o último deles em 2018, num triunfo fora de casa por 28-14. Como será desta vez?