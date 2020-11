Tennessee Titans-Indianapolis Colts: equipas bem classificadas na tabela classificativa

Tennessee Titans e Indianapolis Colts defrontam-se, na madrugada desta sexta-feira (01h20, hora de Portugal Continental), em jogo a contar para a 10.ª jornada da NFL, num encontro que colocará frente a frente duas formações bem classificadas na tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, os Tennessee Titans posicionam-se no 5.º lugar, com seis vitórias e duas derrotas, enquanto que os Indianapolis Colts encontram-se no 7.º posto, com cinco triunfos e três desaires, resultados obtidos nos primeiros oito jogos disputados até ao momento na prova - ambas somam um jogo em atraso.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os Tennessee Titans registaram três vitórias (Buffalo Bills, Houston Texans e Chicago Bears) e duas derrotas (Pittsburgh Steelers e Cincinnati Bengals), resultados também alcançados pelo seu próximo adversário, os Indianapolis Colts, que bateram os Chicago Bears, os Cincinnati Bengals e os Detroit Lions, mas que perderam com os Cleveland Browns e Baltimore Ravens.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos Indianapolis Colts, formação que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas, sendo os restantes dois terminaram com dois triunfos dos Tennessee Titans.