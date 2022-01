Tennessee Titans-Miami Dolphins: visitantes em busca da oitava seguida

CÓD 191 Tennes. Titans 1.52 Empate 11 Miami Dolphins 2.3

Em jogo da 16.ª jornada da fase regular da NFL, Tennessee Titans e Miami Dolphins encontram-se este domingo no Nissan Stadium, numa partida que colocará frente a frente o 2.º e o 10.º da AFC, respetivamente.Com 10 vitórias e 5 derrotas, os Tennessee Titans estão bem colocados na corrida por uma das posições cimeiras de acesso ao playoff, ao passo que os Miami Dolphins, com 8 triunfos e 7 desaires, ainda terão de trepar alguns degraus para o conseguir.A questão aqui acaba por ser mesmo a fase de ambas as equipas, já que os Dolphins, depois de um péssimo arranque, vão em sete triunfos consecutivos e não dão sinal de abrandar. A última derrota dos de Miami foi já em finais de outubro, ao passo que desde então os Titans já sofreram três desaires.Quanto ao confronto direto, os Dolpins levam duas vitórias seguidas, ainda que a mais recente seja de 2018, quando em setembro receberam e venceram por 27-20. Um ano antes, em 2017, o desfecho foi o mesmo no mesmo lugar, com triunfo por 16-10. Irá a tendência repetir-se?