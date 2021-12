Tennessee Titans-San Francisco 49ers: com registos similares na NFL

CÓD 408 Tennes. Titans 2.3 Empate 12 San F. 49ers 1.5

Encontro entre equipas com registo algo similares na NFL, com os Tennessee Titans, os terceiros na AFC, com 9 vitórias e 5 derrotas, a receberem no Nissan Stadium a visita dos San Francisco 49ers, uma equipa que é sexta na NFC, com 8 triunfos e 6 desaires.Apesar do melhor registo global, os Titans entram em campo vindos de uma derrota diante de Pittsburgh, sendo que nos últimos cinco encontros ganharam apenas dois. Quanto aos visitantes, ganharam os dois jogos mais recentes e nos últimos cinco apenas não ganharam num.Em termos de confronto direto, este será apenas o segundo duelo da história entre as duas equipas, com os 49ers a terem ganho o único embate. Foi em 2017, há pouco mais de quatro anos, num triunfo por 25-23.