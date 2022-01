Ternana-Ascoli: Serie B italiana em andamento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

CÓD 173 Ternana 2 Empate 3 Ascoli 3.2

Encontro da 19.ª jornada da Serie B italiana, Ternana e Ascoli encontram-se esta sexta-feira, numa partida que colocará frente a frente o 10.º e o 13.º. Em melhor posição estão os visitantes, com 26 pontos, ao passo que os da casa têm 23.Sem vencer há quatro encontros, e sempre a sofrer golos, o Ternana procura inverter a tendência negativa, que se traduz também nos golos, já que foi a primeira equipa a sofrer em quatro dos últimos cinco encontros. Quanto ao Ascoli, apesar de estar melhor na tabela, não venceu nenhum dos últimos três duelos, tendo somado por derrotas os últimos dois.Em termos de confronto direto, o Ternana sofreu golos nos últimos oito duelos com o Ascoli, sendo que em sete deles foi mesmo a primeira equipa a ir buscar a bola ao fundo da rede. Note-se que este será um reencontro quase quatro anos depois, numa época de 2017/18 que teve uma vitória do Ascoli e um empate.