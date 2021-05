The Strongest-Barcelona SC: visitantes só sabem vencer

Encontro do Grupo C da Libertadores, com um embate entre o líder Barcelona e o último colocado The Strongest. Será um verdadeiro embate entre equipas com arranques totalmente distintos: os visitantes têm três vitórias em três jogos; os da casa perderam todos os encontros.



Por outro lado, o Barcelona tem 7 golos marcados e nenhum sofrido, ao passo que o The Strongest sofreu 10 e não marcou nenhum. Pelo caminho, os ecuatorianos surpreenderam tudo e todos ao ganhar ao Boca e Santos, equipas perante as quais o The Strongest perdeu com naturalidade - diante dos brasileiros 'levou' 5-0.



Olhando aos últimos jogos, contando todas as provas, o Barcelona leva quatro vitórias seguidas e seis jogos sem perder. Em cinco desses seis encontros foi a primeira formação a marcar. Quanto aos bolivianos, levam quatro jogos seguidos a sofrer, sendo que em sete dos últimos oito viram-se pelo menos 3 golos nos seus encontros.