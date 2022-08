Thun-Aarau: equipa da casa procura primeira vitória

CÓD 210 Thun 2.15 Empate 3.45 Aarau 2.45

Jogo da 4.ª jornada do segundo escalão do futebol suíço, com um embate entre o Thun e o Aarau, duas equipas que entram nesta ronda na 9.ª e 6.ª posições, respetivamente.Com 4 pontos, o Aarau já somou todos os resultados possíveis neste arranque de temporada, ao passo que o Thun tem apenas 1, fruto de um empate na 2.ª jornada. A equipa da casa chega a este jogo ainda sem qualquer vitória em 2022/23, isto contando também jogos de preparação.Em termos de confronto direto, na época passada houve equilíbrio total, com duas vitórias para cada lado, com a particularidade de cada equipa ter conseguido ganhar sempre um jogo fora. Em termos estatísticos, de notar que em cinco dos últimos sete duelos diretos ambas as equipas marcaram e o total final de golos foi de 3 ou superior.