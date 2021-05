THW Kiel-PSG: duelo de candidatos na Champions

Primeira partida da série dos quartos-de-final do playoff da Liga dos Campeões de andebol, com o THW Kiel a receber a visita do PSG, numa partida que será mesmo uma verdadeira final antecipada, entre duas equipas com bons registos no passado recente.



Os alemães, terceiros no Grupo B, chegam a esta fase depois de afastarem o Pick Szeged, ao passo que os franceses foram segundos no Grupo A, tendo afastado o Celje nos 'oitavos'. Note-se que nos últimos dez jogos, contando a Bundesliga, o Kiel ganhou sempre, ao passo que nesse mesmo período o PSG triunfou em nove.



Quanto ao confronto direto, este será um reencontro numa partida oficial três anos depois do empate a 29 na Champions de 2017/18. Analisando o registo mais amplo, os franceses têm cinco vitórias contra três dos alemães. Como será desta vez?

CÓD 358 THW Kiel 1.58 Empate 8.26 PSG 2.61