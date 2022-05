THW Kiel-PSG: tudo para decidir na Alemanha

CÓD 409 THW Kiel 1.64 Empate 7.7 PSG 2.5

Depois do empate a 30 registado em França, THW Kiel e PSG encontram-se esta quinta-feira uma vez mais, agora numa partida de cariz totalmente decisivo para decidir quem chega às meias finais da Liga dos Campeões.Com a promessa de muita emoção, este duelo colocará em jogo duas séries de jogos sem perder, com o Paris SG a ter onze duelos seguidos e os alemães oito. Será, por isso, um jogo que promete andebol da mais alta qualidade.Em termos individuais, Niclas Ekberg é o melhor marcador do Kiel, com 66 golos, ao passo que Sander Sagosen conseguiu 57 passes para golo. Quanto ao PSG, Kamil Syprzak é o homem-golo, com 79 até ao momento, ao passo que Lucas Steins se destaca com 53 assistências.