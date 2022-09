THW Kiel-SC Pick Szeged: voltar a vencer na mira

CÓD 382 THW Kiel 1,49 Empate 8,4 SC Pick Szeged 2,95

Duelo do Grupo B da Liga dos Campeões de andebol, com THW Kiel e SC Pick Szeged a encontrarem-se em solo alemão, num duelo que colocará em confronto o 3.º e o 7.º colocados, respetivamente. A equipa alemã, que atua em casa, tem 2 pontos, ao passo que os visitantes ainda não pontuaram.Com Patrick Wiencek como grande figura, mercê dos seus 15 golos, o Kiel vem de um desaire inesperado diante do Celje, ainda que no fim de semana tenha ganho ânimo ao ganhar ao Hannover.Já o Pick Szeged, com Richárd Bodó em evidência, com 10 golos, perdeu também no encontro mais recente da Champions, mas 'corrigiu' no plano interno, ao vencer de forma clara diante do Dabas.Relativamente ao confronto direto, o balanço recente é de equilíbrio, com uma vitória para cada lado e um empate nos últimos três jogos. Na época passada, também na fase de grupos da Champions, o Pick Szeged venceu por 30-26, depois de ter havido igualdade a 32 na Alemanha.