THW Kiel-Veszprém: meia-final da Liga dos Campeões de andebol

THW Kiel e Veszprém defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para a meia-final da Liga dos Campeões de andebol, num encontro que irá disputar-se na Lanxess Arena, em Colónia, Alemanha.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o THW Kiel registou quatro vitórias (Goppingen, Ludwigshafen, Estugarda e Rhein-Neckar) e uma derrota (Telekom Veszprém), ao passo que o Telekom Veszprém somou quatro triunfos (Veszpremi KKFT, Kiel, Gyongyosi e Szeged).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a vantagem do THW Kiel, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com o Veszprém a somar apenas um triunfo.