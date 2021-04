Tigres-Monterrey: Clásico Regiomontano anima noite no México

É dia de Clásico Regiomontano no México, com um embate de rivais entre o Tigres UANL e o Monterrey, numa partida da 16.ª ronda do Torneio Clausura que colocará frente a frente o 10.º e o 4.º colocados, respetivamente.



Em melhor posição, com 26 pontos em 15 jogos, o Monterrey chega a este jogo vindo de duas derrotas seguidas, que na altura travaram uma boa sequência de resultados, ao passo que o Tigres, com menos 6 pontos, vem de um empate e uma vitória.



Olhando a estatísticas, note-se que o Monterrey sofre há quatro jogos, sendo que em cinco dos últimos sete foi a primeira equipa a faturar. Por outro lado, nesses sete duelos pelo menos 3 golos em quatro.



Quanto ao confronto direto, o Tigres leva três jogos a ganhar sem sofrer golos. E por falar em golos, nenhum dos últimos oito encontros entre estes rivais teve mais do que 2 tentos no final. Por fim, olhando ao registo histórico, o Tigres tem 44 vitórias contra 41 do Monterrey. Os restantes 38 encontros acabaram naturalmente em empate.

CÓD 485 Tigres 2.28 Empate 2.93 Monterrey 2.53