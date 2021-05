Tofas Bursa-Besiktas: duelo dos 'quartos' do playoff do campeonato turco de basquetebol

Tofas Bursa e Besiktas defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para os quartos-de-final do playoff do campeonato nacional turco de basquetebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que se têm mostrado em bom plano.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que o Tofas Bursa registou quatro vitórias (Hapoel Holon, Patkim Spor, Darussafaka e Turk Telekom) e uma derrota (Anadolu Efes), enquanto que o Besiktas somou cinco triunfos consecutivos (Turk Telekom, Bahcesehir, Buyucekmece, Afyon Belediye e Pinar Karsiyaka).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o ligeiro favoritismo do Tofas Bursa, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas, com o Besiktas a levar a melhor nos dois restantes embates.