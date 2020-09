Toluca-Juarez FC: voltar a vencer

Encontro da nona jornada do torneio Apertura do campeonato mexicano, com o Toluca a receber a visita do Juárez, numa partida na qual estarão frente a frente o sétimo e o 16.º, respetivamente.



Mais bem colocado, com 12 pontos, o Toluca entra em campo vindo de duas derrotas consecutivas - sempre a sofrer quatro golos - e certamente quererá inverter a tendência, tal como o seu adversário, que nas oito partidas já jogadas apenas venceu uma e já vai em seis jogos seguidos sem ganhar - tem nessa série três derrotas e três empates.



No que ao confronto direto diz respeito, de notar que a vantagem é do Juárez, com duas vitórias nos três jogos já realizados, isto em duelos nos quais marcou sempre.