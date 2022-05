Tombense-MG - EC Bahia: duelo de extremos na Série B brasileira

CÓD 135 Tombense-MG 3.15 Empate 2.7 EC Bahia 2

Duelo de extremos na Série B brasileira, com o último colocado a receber na noite de sexta-feira a visita do Bahia, o segundo classificativo. Com 18 posições entre si, estes dois conjuntos estão separados por 10 pontos.Com 16, o Bahia entra em campo vindo de um triunfo sobre a Ponte Preta, que permitiu colocar para trás o desaire sofrido em São Januário. Nesse jogo mais recente, apesar da vitória por 2-1, os baianos ampliaram para três o número de jogos seguidos a sofrer.Quanto ao Tombense-MG, ainda não venceu nesta temporada e o melhor que fez foram os seis empates que conseguiu. Contas feitas, contando todas as provas, o Tombense não ganha há doze jogos e sofreu pelo menos um golo nos últimos 15. Falando em golos, note-se que nenhum dos últimos dez encontros do Tombense teve 3 ou mais golos.Por fim, notar que este será o primeiro embate direto entre estas duas equipas.