Tondela-B SAD: reencontro, agora na Segunda Liga

Jogo de abertura da jornada 7 da Segunda Liga, com Tondela e B SAD a reencontrarem-se no Estádio João Cardoso, numa partida entre duas equipas que na temporada passada estavam juntas no primeiro escalão.



Com 10 pontos, o Tondela está na 6.ª posição, mas curiosamente é uma das quatro equipas que ainda não perdeu esta temporada, fruto dos seus dois triunfos e quatro empates. Em termos de golos marcou 9 e sofreu 5. Em quatro dos últimos cinco marcou e sofreu.



Quanto à BSAD, tem 5 pontos e está na zona inferior da tabela, com 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Em termos de golos marcou 13 e sofreu 14, o que mostra desde logo que é bem provável que haja 3 ou mais no total - foi assim em cinco dos seis jogos disputados.



Quanto ao confronto direto, na época passada o Tondela ganhou por 2-0 no reduto da BSAD, tendo depois empatado a um golo no seu reduto.

Por Record