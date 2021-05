Tondela-Belenenses SAD: duelo entre equipas com defesas com registos distintos

Teoricamente já com a sua situação resolvida na luta pela permanência - apenas não o têm garantido em termos matemáticos -, Tondela e Belenenses SAD encontram-se esta terça-feira no João Cardoso, num encontro da 32.ª jornada da Liga NOS que colocará frente a frente o 11.º e o 9.º colocados, respetivamente.



Separados por duas posições, beirões e azuis têm apenas 1 ponto entre si, sendo que estas duas equipas chegam a este jogo em fases bem distintas. Nos últimos dez jogos o Tondela venceu três, empatou três e perdeu quatro, ao passo que o Belenenses SAD triunfou em quatro, empatou em três e perdeu em três. A questão das fases distintas é essencialmente na análise dos últimos três jogos, nos quais o Belenenses SAD venceu dois, ao passo que os beirões apenas empataram dois e perderam outro.



Por outro lado, o Tondela sofreu golos nos últimos dez jogos, confirmando uma tendência negativa a nível defensivo, que faz da formação beirã a segunda pior defesa, com 50 golos sofridos em 31 jogos. Quanto aos azuis, têm 28 golos sofridos e são a terceira melhor defesa, em igualdade com o FC Porto - mas são o pior ataque, com apenas 22.



Quanto ao confronto direto, o Belenenses SAD não perdeu nenhum dos últimos seis jogos diante do Tondela, sendo que nos últimos cinco marcou sempre. Na primeira volta, em janeiro, os azuis venceram por 2-0.

CÓD 104 Tondela 2.36 Empate 2.87 Belenenses SAD 2.95