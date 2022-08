Tondela-Benfica B: abertura da 2.ª jornada da Segunda Liga

CÓD 209 Tondela 2.05 Empate 3.25 SL Benfica B 3.2

Depois de ter começado o campeonato com um triunfo, o Tondela procura esta sexta-feira dar seguimento a esse bom arranque, defrontando pelas 18 horas o Benfica B, num duelo no qual terá pela frente uma formação encarnada que começou a Liga SABSEG com um empate diante do Ac. Viseu.A viver uma situação complicada, mercê do facto de não poder inscrever jogadores, o Tondela estará motivado por esse triunfo em casa do Nacional, por 1-0, mas agora terá pela frente um Benfica B recheado de sangue novo e de jogadores jovens com vontade de se mostrarem.Estas duas equipas não se enfrentam desde 2014/15, época na qual o Tondela venceu ambos os duelos: 2-0 no Seixal e 2-1 em Tondela. Como será desta vez?