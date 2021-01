Tondela-Boavista: duelo de aflitos

Duelo de equipas em posição delicada na tabela da Liga NOS, com o penúltimo Boavista a visitar o reduto do Tondela, o 15.º colocado à entrada para a 14.ª jornada da prova. Será um embate entre duas equipas que estão numa zona perigosa, mas que estão somente separadas por 1 ponto na tabela e com chances claras para subir para uma posição menos aflitiva em caso de triunfo.



Sem vencer há sete partidas, desde que travaram com escândalo o Benfica, os axadrezados vão numa sequência com cinco empates e duas derrotas, tendo pela frente uma turma beirã que por seu turno nesses mesmos sete encontros conseguiu duas vitórias, um empate e perdeu por quatro ocasiões.



Por outro lado, olhando a estatísticas, note-se que a promessa é de poucos golos, já que se viram menos do que 3 em quatro dos últimos cinco duelos do Tondela e em seis dos últimos oito do Boavista. Por outro lado, o Tondela foi a primeira equipa a sofrer em cinco dos últimos sete, ao passo que no caso do Boavista há a realçar o facto de terem marcado e sofrido em quatro dos últimos cinco.



Por fim, nota para o confronto direto, que mostra uma sequência de quatro jogos seguidos do Boavista sem perder diante do Tondela, ainda que dois desses jogos tenham sido particulares. Como será desta vez?

CÓD 113 Tondela 3.04 Empate 3.24 Boavista 2.35