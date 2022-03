Tondela-CD Mafra: equipa sensação procura nova vítima

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

CÓD 850 Tondela 2.04 Empate 3.21 CD Mafra 3.46

Equipa sensação da presente edição da Taça de Portugal Placard, o Mafra procura esta quinta-feira continuar o seu conto de fadas, agora numa meia-final na qual terá pela frente mais uma equipa do primeiro escalão, no caso o Tondela.Depois de ter afastado Sertanense, União de Coimbra, Vilafranquense, Moreirense e Portimonense, o Mafra tenta novo sucesso, numa partida na qual procurará somar o quarto encontro seguido sem perder. A formação mafrense, refira-se, sofre golos há cinco jogos, sendo que em quatro deles foi mesmo a primeira equipa a encaixar.Quanto ao Tondela, deixou pelo caminho nesta prova o Camacha, Leixões, Estoril e Rio Ave e chega a este jogo a viver uma fase algo negativa no campeonato nacional, já que leva quatro derrotas consecutivas e um registo de sete encontros seguidos a sofrer golo. Em cinco deles, refira-se, também conseguiu marcar e o total foi superior a 3.Quanto ao confronto direto, Mafra e Tondela vão encontrar-se pela primeira vez na história.