Tondela-Desp. Aves: vencer é necessário

Apesar de estarem em situações bem distintas na tabela, Tondela e Aves encontram-se esta quinta-feira numa partida na qual a obtenção de um triunfo é algo praticamente essencial para conseguirem dar força às respetivas lutas.



O caso dos avenses é o mais complicado, já que são últimos com apenas 13 pontos e estão já a 12 da zona de salvação. Para piorar, a turma da Vila das Aves vem de quatro derrotas seguidas (a mais recente na jornada da retoma, diante do Belenenses), sofreu golos nos últimos oito jogos e foi a primeira equipa a sofrer em cinco dos últimos seis - nesse período o melhor que conseguiu foram dois empates.



Quanto ao Tondela, também não vence há seis encontros, mas nesse período ainda conseguiu três empates, um registo modesto, é certo, mas que permite estar ainda com uma boa folga em relação ao penúltimo lugar da tabela. Em relação a estatísticas, de notar que seis dos últimos sete jogos dos beirões tiveram menos de três golos.



Em relação ao confronto direto, e depois da vitória conseguida na primeira volta por 1-0, os beirões têm um registo positivo, já que foram a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos seis duelos entre estas duas formações. Como será desta vez?

