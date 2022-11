Tondela-Estoril: voltar a vencer como objetivo

CÓD 151 Tondela 2,9 Empate 2,95 Estoril 2,05

Reencontro entre duas equipas que na temporada passada estava no escalão principal, com Tondela e Estoril a encontrarem-se na 1.ª jornada da fase de grupos da Taça da Liga. Será um duelo entre duas equipas a registar temporadas relativamente discretas, pelo que esta prova pode ser quase a tábua de salvação para ambas.Os beirões, nonos da Segunda Liga, levam seis jogos sem ganhar, num período no qual somaram quatro empates e duas derrotas, uma delas que ditou o adeus à Taça de Portugal Placard. Quanto aos canarinhos, são sétimos na Liga principal, e nos últimos cinco jogos também não venceram. Têm como melhor resultado um empate e perderam os outros quatro jogos, incluindo a derrota diante do Benfica que ditou o adeus à Taça de Portugal Placard.Relativamente ao confronto direto, nota para o registo de golos, com o Tondela a acumular dez jogos seguidos a sofrer diante do Estoril. Em oito deles (os mais recentes) foi mesmo a primeira equipa a encaixar. Na época passada, refira-se, houve três jogos entre estas formações, com o Estoril a vencer dois e o Tondela um. Como será desta vez?