Tondela-Famalicão: regresso às vitórias na mira

Vindos de três jogos seguidos sem vencer, Tondela e Famalicão encontram-se este domingo em partida da 30.ª jornada da Liga NOS na qual entram em campo praticamente obrigados a vencer para não deixarem escapar os respetivos objetivos.



A atuar em casa, o Tondela tem neste jogo a chance de somar pontos importantes na fuga à zona de descida - que está a apenas 3 pontos -, tendo pela frente um Famalicão que ainda sonha com uma posição no top-5 da Liga - está de momento a 2 pontos de distância.



Olhando aos registos de ambas as equipas, e já contando as tais três partidas seguidas sem ganhar, de notar que o Tondela vai igualmente em três jogos seguidos sempre a sofrer golos, sendo que em seis dos últimos sete encontros o marcador não contou mais do que dois golos.



Quanto ao duelo da primeira volta, disputado em dezembro, houve vitória beirã em Famalicão por 3-2. Como será desta vez?

CÓD 116 Tondela 3.4 Empate 3.23 Famalicão 2.22