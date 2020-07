Tondela-FC Porto: dragão pode ficar a um passo do título

Com mais 6 pontos do que o segundo colocado Benfica, e vindo de cinco jogos seguidos sem perder e três vitórias consecutivas, o FC Porto pode esta quinta-feira ficar a um pequeno passo do regresso aos títulos de campeão, quando pelas 19h15 visitar o reduto do Tondela.



Diante de uma equipa sob a qual ainda paira o fantasma da descida, o FC Porto sabe que tem nas mãos o seu destino, podendo até ser campeão nesta quinta-feira, isto caso vença diante dos beirões e, duas horas depois, o Benfica perca em Famalicão.



Olhando às estatísticas, para lá das tais cinco partidas seguidas sem perder, o conjunto da Invicta vai também em cinco encontros consecutivos sem sofrer, sendo que em quatro deles marcou sempre. O único em que não conseguiu fazê-lo foi na Vila das Aves, no inesperado empate a zeros.



Quanto ao Tondela, está claramente no lado inverso, já que não vence e sofre golos há quatro jogos, sendo que em sete dos seus últimos jogos o marcador teve dois ou menos golos. O único que foi contra esse registo foi uma derrota há duas semanas diante do Paços de Ferreira, por 3-1.



Olhando ao confronto direto, aí também o histórico deixa os dragões a sorrir: são já sete jogos seguidos sem perder e sem sofrer golos e seis vitórias consecutivas. Nesse período, os portistas foram a equipa que chegou ao descanso na frente em cinco dos últimos seis duelos. Foi assim na primeira volta, com um triunfo por 3-0. Como será agora?

CÓD 104 Tondela 9.58 Empate 4.94 FC Porto 1.34