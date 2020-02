Tondela-Marítimo: duelo de metade inferior

Colocados na metade inferior da tabela, no 10.º e 14.º lugares, respetivamente, Tondela e Marítimo encontram-se na tarde de domingo no Estádio João Cardoso, num encontro da 20.ª jornada da Liga NOS que poderá assumir contornos bastante importantes na fuga à despromoção por parte de ambos os conjuntos.



Com 23 pontos, o Tondela entra em campo em melhor posição e moralizado pela vitória conseguida há uma semana em Portimão, tentando nesta partida conseguir uma inédita segunda vitória consecutiva na presente temporada.



Quanto ao Marítimo, com menos 3 pontos, vem de dois desaires consecutivos, procurando neste jogo precisamente impedir uma tendência inversa, já que em caso de derrota registará a pior fase da época.



Por fim, de referir que frente a frente estarão duas equipas que na primeira volta deram um espectáculo de futebol ofensivo, com cinco golos na vitória tondelense por 3-2 na Madeira, ainda que curiosamente nem seja dos melhores ataques da prova: ambas têm 18 golos em 19 jogos.

