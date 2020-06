Tondela-P. Ferreira: jogo pela permanência

Colocados na zona inferior da tabela, mas ainda com uma margem relativamente tranquila para os dois últimos colocados, Tondela e P. Ferreira jogam esta quarta-feira uma partida na qual podem deixar praticamente sentenciado o seu futuro na Liga NOS.



Com 29 pontos, a formação beirã é aquela que entra em campo numa melhor situação, ainda que curiosamente venha de um pós-retoma menos bom, com uma vitória, um empate e uma derrota. Quanto ao Paços, está duas posições abaixo com menos 1 ponto e nesta retoma angariou já 6 pontos, fruto de duas vitórias, a mais recente delas diante do Belenenses SAD.



No que a estatísticas diz respeito, de notar que os castores vão em dez jogos seguidos a sofrer, com a particularidade de em seis dos últimos sete ter havido pelo menos três golos nos seus duelos - o único que não os teve foi diante do Sporting, há duas semanas. Do lado inverso, os duelos do Tondela são o oposto, já que os últimos cinco tiveram todos menos de três golos.



Relativamente ao confronto direto, de notar que nos últimos três jogos registaram-se os três resultados possíveis, com o Paços a ter ganho o mais recente - por 1-0, em novembro.

CÓD 133 Tondela 2.66 Empate 2.99 P. Ferreira 2.92