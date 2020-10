Tondela-Portimonense: beirões e algarvios dão pontapé de saída à jornada

Arranca a jornada 5 da Liga NOS, com um duelo entre duas das equipas que na temporada passada lutaram de forma direta pela fuga à despromoção. Atualmente colocados também na zona inferior da tabela, beirões e algarvios chegam a este duelo separados por duas posições e 2 pontos, com o Portimonense a ter mais 2 pontos na tabela, no 14.º lugar.



Uma diferença 'cavada' pela vitória conseguida no último fim de semana ante o Marítimo, num duelo no qual os beirões alcançaram a sua primeira vitória da temporada, ao contrário dos beirões, que até ao momento têm somente para 'celebrar' duas igualdades.



No que a estatísticas diz respeito, há vários dados a apontar, nomeadamente o facto de o Tondela sofrer golos há seis jogos, sendo que em cinco deles conseguiu marcar também. Por outro lado, em quatro dos últimos cinco foi a primeira equipa a sofrer e aquela que chegou ao descanso atrás no marcador. Quanto aos algarvios, sofreram golos nos últimos quatro encontros, tendo sido mesmo a primeira equipa a sofrer em cinco dos últimos seis.



A finalizar, o contronto direto. Aí há um ligeiro avanço do Portimonense, com três vitórias em seis encontros, contra as duas dos beirões. Apesar disso, note-se que o Portimonense sofreu golos nos últimos cinco jogos diante do Tondela, sendo que em seis dos últimos oito foi a primeira formação a marcar.

CÓD 141 Tondela 3.39 Empate 3.28 Portimonense 2.21