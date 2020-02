Tondela-Rio Ave: beirões perseguem primeira vitória caseira

A viver uma das melhores fases da temporada, o Rio Ave visita este sábado o reduto do Tondela, uma partida da jornada 22 da Liga NOS que colocará no caminho dos vilacondenses uns beirões que ocupam a 13.ª posição, com 24 pontos.



Em melhor posição na tabela, o conjunto de Vila do Conde entra em campo neste duelo vindo numa excelente fase de resultados no campeonato, com seis partidas seguidas sem perder - quatro vitórias e dois empates -, algo que permitiu subir na tabela e chegar perto da zona europeia.



Quanto ao Tondela, na última meia dúzia de encontros venceu somente um encontro, empatando dois e perdendo três. Registos pouco bem conseguidos dos beirões, que mesmo assim ainda têm uma margem de 9 pontos para a zona de despromoção. Para piorar o 'ânimo' do Tondela, a formação beirã venceu apenas um dos dez jogos caseiros no campeonato esta temporada, algo que confirma uma equipa bem mais talhada para brilhar fora do que em casa.



Aliás, o resultado da primeira volta mostra isso mesmo, já que o Tondela venceu em Vila do Conde por 4-2. Haverá vingança no João Cardoso?

