Tondela-Rio Ave: vila-condenses procuram dar continuidade ao triunfo europeu

Tondela e Rio Ave entram, este domingo, em campo para dar início à temporada 2020/21 de ambas as equipas, naquele que será o primiero jogo de ambas para nova época da Liga NOS.

Motivados pelo triunfo europeu, os vila-condenses chegam a este encontro, que irá disputar-se no estádio João Cardoso, pelas 21 horas, em vantagem competitiva, sendo que este será o segundo jogo oficial para os pupilos de Mário Silva. Já o Tondela estreia-se oficialmente em casa que, apesar de constar com as bancadas vazias de adeptos, certamente procurará apenas o caminho para a vitória.

Nos últimos cinco jogos disputados - entre competições oficiais e não oficiais -, o Tondela registou duas vitórias (Sporting de Braga e Moreirense) e três derrotas (FC Porto, Gil Vicente e Boavista), enquanto que o Rio Ave somou três triunfos (Boavista, Paços de Ferreira e Borac Banja Luka - o último valeu aos vila-condenses o apuramento para a 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa), um empate (Marítimo) e uma derrota (Marítimo).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio entre as duas equipas nos últimos cinco duelos entre ambas disputados, com Rio Ave e Tondela a somarem um triunfo e três empates.