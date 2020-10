Tondela-Sp. Braga: em busca da primeira vitória

Ainda sem vitórias neste arranque de temporada, Tondela e Sp. Braga encontram-se este sábado no Estádio João Cardoso numa partida na qual irão partir naturalmente com o objetivo concreto de chegar finalmente aos primeiros três pontos da época.



Vindo de duas derrotas, e com apenas um golo marcado, o novo Sp. Braga de Carlos Carvalhal entra em campo claramente pressionado pela necessidade de vencer, isto numa partida na qual tentará colocar um ponto final numa série de oito jogo seguidos a sofrer golos.



Quanto ao Tondela, vem de uma derrota, não vence há três partidas e sofre há quatro. Por outro lado, de notar que houve pelo menos três golos em cinco dos últimos sete jogos do Tondela e em quatro dos últimos cinco do Sp. Braga. Por outro lado, de apontar que o Sp. Braga sofreu sempre golos nos últimos três jogos com o Tondela, ainda que tenha conseguido vencer um deles.

