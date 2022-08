Tondela-Sp. Covilhã: duelo beirão no arranque de mais uma jornada na Segunda Liga

CÓD 197 Tondela 1.51 Empate 3.75 Sp. Covilhã 5.45

Duelo beirão no arranque da jornada 3 da Segunda Liga, com Tondela e Sp. Covilhã a encontrarem-se no Estádio João Cardoso, numa partida entre o 5.º e o 9.º colocados, respetivamente.Com 4 pontos, o Tondela é uma de seis equipas que ainda não perdeu esta época no campeonato - tem uma derrota, mas na Supertaça -, ao passo que o Sp. Covilhã tem até ao momento 3 pontos, fruto de uma vitória e um desaire.Em termos históricos, estas duas equipas beirãs não se encontram desde 2014/15, época na qual o Sp. Covilhã venceu por 4-0 em casa e depois empatou a dois fora.