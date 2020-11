Tondela-V. Guimarães: regresso à ação na Liga

Vindos de apuramentos com alguma dose de sofrimento na Taça de Portugal, Tondela e V. Guimarães encontram-se esta sexta-feira na oitava jornada da Liga Nos, num embate que colocará frente a frente o 12.º e o 6.º colocados da tabela, respetivamente.



Separados por seis posições, beirões e minhotos têm apenas 2 pontos entre si na tabela, pelo que uma vitória do Tondela significaria desde logo uma ultrapassagem e um enorme salto na tabela classificativa.



Olhando a estatísticas, note-se que os jogos do Tondela não têm sido propriamente ricos em golos - apenas um dos últimos cinco teve mais do que 3 -, ao passo que no caso do V. Guimarães a estatística que se realça é o facto de ter sofrido golos em três dos últimos quatro encontros, sendo que a atuar fora de casa os minhotos esta época ainda não perderam: três empates e duas vitórias até ao momento.



A fechar, um olhar ao confronto direto, que nos mostra seis vitórias do V. Guimarães e três dos beirões num total de onze encontros. Ainda no confronto direto, de referir que apenas um dos últimos seis jogos entre estas duas equipas teve pelo menos 3 golos, sendo que em cinco dos últimos sete foi o Vitória a primeira equipa a marcar.