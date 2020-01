Tondela-V. Setúbal: duelo da zona intermédia da tabela

Colocados a meio da tabela da Liga NOS, Tondela e V. Setúbal encontram-se este domingo numa partida da jornada 18 na qual estarão frente a frente o décimo e o nono, respetivamente.



Em melhor posição na tabela, com 22 pontos, os sadinos chegam a esta partida moralizados pela vitória em casa do Belenenses conseguida no último sábado, ao passo que os beirões, com menos 2 pontos, chegam a este duelo na sequência de quatro jogos seguidos sem vencer, três deles a atuar em casa.



No que ao confronto direto diz respeito, estas duas equipas empataram sem golos no encontro da primeira volta. Já na temporada passada, em três jogos, registaram-se todos os resultados possíveis...

CÓD 103 Tondela 2.07 Empate 3.03 V. Setúbal 3.65