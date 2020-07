Torino-AS Roma: equipa de Paulo Fonseca tenta 'fechar' quinto posto

Com o quinto lugar praticamente garantido - tem 4 pontos de avanço para o AC Milan, com duas partidas pela frente -, a AS Roma de Paulo Fonseca visita esta quarta-feira o reduto do Torino, numa partida da penúltima jornada da Serie A que pouco ou não poderá mudar na tabela da Serie A.



Os romanos, com 64 pontos, chegam a este jogo vindos de seis jogos seguidos sem perder, numa sequência na qual ganharam cinco duelos e empataram um. Quanto ao Torino, nessa mesma meia dúzia de partidas ganhou dois, empatou dois e perdeu outros dois.



No que ao confronto direto diz respeito, de notar que a Roma venceu três dos últimos quatro encontros, ainda que tenha perdido no mais recente, disputado em janeiro deste ano, ao perder por 2-0 no Olímpico. Haverá espaço para vinganças?

CÓD 110 Torino 4.83 Empate 4.2 AS Roma 1.64