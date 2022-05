Torino-AS Roma: Mourinho fecha temporada na Serie A

CÓD 128 Torino 3.43 Empate 3.55 AS Roma 1.97

A poucos dias de disputar a final da Conference League, a Roma de José Mourinho visita esta sexta-feira o reduto do Torino, num jogo no qual tentará somar os 3 pontos que permitam garantir pelo menos o sexto posto final na Serie A. Caso não o consiga, a turma romana terá de esperar por deslizes da Fiorentina e da Atalanta, duas equipas que estão apenas a 1 ponto dos seus 60 pontos.Neste jogo sem Smalling e Mkhitaryan, a Roma de José Mourinho estará, por isso, impedida de entrar em poupanças, isto num jogo no qual terá pela frente uma equipa que é 10.ª, com 50 pontos, e que está já tranquila e garantida na zona intermédia da tabela.Em termos de confronto direto, a Roma venceu o encontro da primeira volta por 1-0, num jogo no qual confirmou a estatística de ser a primeira equipa a marcar e aquela que ao descanso vencia: foi assim em seis dos últimos oito jogos (no caso da primeira estatística) e em cinco dos últimos seis (no caso do outro dado).