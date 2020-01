Torino-Génova: arrancam os 'oitavos' da Taça de Itália

Arranca a disputa dos oitavos-de-final da Taça de Itália, com o Torino a receber esta quinta-feira a visita do Génova, numa eliminatória a uma mão que colocará frente a frente o nono e o 19.º colocados da Serie A, respetivamente.



Separados por dez posições e 10 pontos, Torino e Génova chegam a esta partida na sequência de vitórias nos primeiros jogos do ano, com especial destaque para os de Turim, que de forma surpreendente foram a casa da Roma vencer por 2-0 - o Génova, por seu turno, bateu o Sassuolo por 2-1.



Vencedor do único encontro disputado entre estas duas equipas até ao momento na temporada, o Torino espera ampliar para cinco o número de vitórias consecutivas frente ao Génova, uma equipa que venceu pela última vez em Turim em 2009.

CÓD 158 Torino 1.64 Empate 3.42 Génova 4.29