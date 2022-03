Torino-Inter de Milão: milaneses na ressaca do adeus à Champions

• Foto: Reuters

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vindo de quatro jogos seguidos sem perder, mas na sequência do adeus à Liga dos Campeões, o Inter Milão visita este domingo o reduto do Torino, numa partida da jornada 28 da Serie A na qual partirá em busca de um triunfo que o coloque no topo da tabela do campeonato, onde por agora mora o AC Milan, com 60 pontos, mais 2 do que a sua conta.



Neste jogo praticamente na máxima força - apenas sem Stefan de Vrij -, o Inter Milão entra em campo vindo também de uma sequência de quatro jogos seguidos sem sofrer golo. No capítulo dos golos, refira-se, apenas um dos últimos oito jogos teve pelo menos 3 no total final.



Quanto ao Torino, 11.º com 34 pontos, leva seis partidas consecutivas sem ganhar e em cinco dos últimos sete encontros marcou e também sofreu. A equipa da casa, refira-se, neste jogo não poderá contar com Dennis Praet e David Zima.



Em termos de confronto direto, há cinco vitórias consecutivas do Inter Milão no registo recente, sendo que em quatro desses encontros o registo de golos foi de 3 ou superior. A exceção foi o duelo da primeira volta, com a vitória interista por 1-0.

Por Record