Torino-Juventus: dia de dérbi em Turim

CÓD 168 Torino 2,95 Empate 3,1 Juventus 2,4

Dia de dérbi em Turim, o chamado 'Derby della Mole', com Torino e Juventus a encontrarem-se este sábado num duelo entre duas equipas que esta temporada estão a realizar épocas relativamente similares.Eterna candidata ao título, a Juventus é oitava, com 13 pontos, ao passo que o Torino, uma equipa habituada a andar pela zona intermédia da tabela, surge na 10.ª posição, com 11 pontos.A atuar em casa, o Torino vai procurar inverter uma tendência de maus resultados, com quatro partidas seguidas sem ganhar e sempre a sofrer. Em cinco dos últimos seis o Toro foi também a primeira equipa a sofrer.Quanto à Juventus, a verdade é que também não está numa grande fase, vindo até de uma derrota surpreendente na Champions diante do Maccabi Haifa. Nos últimos dez jogos, contando todas as provas, a Vecchia Signora venceu apenas três jogos, tendo perdido cinco e empatado dois.Ainda assim, se há algo para elevar o moral é mesmo o confronto direto, já que a Juventus não perde com o rival da cidade há 16 encontros, tendo marcado pelo menos um golo nos últimos 20 dérbis. Irá a tendência manter-se?